L'ex azzurro Higuain torna a giocare: l'annuncio di Aguero su Twitch

"Non sappiamo quando, ma un giorno giocherà con noi, me l'ha confermato", ha detto il Kun in una diretta streaming.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

La prima edizione della Kings League, torneo di calcio a 7 organizzato da Gerard Piqué, è stata un vero successo e tanti ex calciatori stanno pensando di rimettersi in gioco. Tra questi c'è anche Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan che si è ritirato a ottobre e potrebbe entrare a far parte del Kunisports, la squadra di Sergio Agüero: "Non sappiamo quando, ma un giorno giocherà con noi, me l'ha confermato", ha detto il Kun in una diretta streaming.