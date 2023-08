L'ex azzurro scudettato Bereszynski torna in Serie A: è fatta con l'Empoli

. Il terzino polacco lascerà la Sampdoria in questa sessione di calciomercato per approdare all’Empoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A Bartosz Bereszynski. Il terzino polacco lascerà la Sampdoria in questa sessione di calciomercato per approdare all’Empoli. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l’operazione sarà completata sulla base del prestito con diritto di riscatto con il difensore che vestirà la maglia azzurra dopo cinque stagioni e mezza con i blucerchiati, e una parentesi a titolo temporaneo di sei mesi con il Napoli campione d’Italia.

Stojanovic verso Genova

Contestualmente farà il percorso inverso invece Petar Stojanovic, esterno destro classe 1995 alla sua terza stagione all’Empoli. Il giocatore sloveno approderà con la medesima formula alla Sampdoria e sarà presto un giocatore a disposizione di Andrea Pirlo.