L'ex azzurro Strinic svincolato, il Parma sonda il terreno per l'esterno croato

Nonostante la trattativa in dirittura d'arrivo per Giuseppe Pezzella dall'Udinese il mercato del Parma per la corsia sinistra potrebbe non essere finito. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club ducale sta infatti sondando il terreno per Ivan Strinic, esterno croato che si è svincolato dal Milan. Contatti in corso per il giocatore che arriverebbe dunque a parametro zero.