L'ex azzurro Tuanzebe marcisce in panchina al Man United: a gennaio può liberarsi gratis

Meteora al Napoli, Axel Tuanzebe in estate è tornato al Manchester United, al quale è legato da un contratto fino al 2023.

Meteora al Napoli, Axel Tuanzebe in estate è tornato al Manchester United, al quale è legato da un contratto fino al 2023. Non ha trovato altra sistemazione l'ex azzurro, neanche in prestito. Ed è rimasto ai Red Devils, completamente ai margini del progetto, tant'è che le presenze in stagione sono zero. E tante potrebbero restarne da qui a gennaio, quando secondo la stampa inglese il difensore inglese proverà a cambiare maglia, col benestare dello United che è già arrivato. Ovviamente gratis.