L'ex azzurro Tutino vuole di nuovo cambiare aria: nuova esperienza in Serie B?

Gennaro Tutino è sempre più lontano dal Parma, piazza dove non è riuscito a imporsi dopo le ottime cose mostrare con la Salernitana nell'anno della promozione. Arrivato l'estate scorsa per 5,5 milioni di euro più bonus l'attaccante in questa stagione ha faticato a ritagliarsi spazio nella squadra di Pecchia cercando di adattarsi al ruolo di esterno sinistro d'attacco dove però non riesce a rendere al meglio. Per questo, come riporta ParmaToday il giocatore avrebbe intenzione di cambiare aria e cercare un club dove possa tornare a fare la seconda punta.