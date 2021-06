L'ex Fontana rivela: "Il Napoli mi aveva contattato per allenare la Primavera"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore ed ex azzurro: “Allenare la Primavera del Napoli? Ci stiamo rincorrendo da almeno 4 anni e non è mai stato possibile. Lo scorso anno sono stato contattato da Giuntoli che poi ha fatto altre scelte. A oggi nessuno mi ha chiamato. Se accetterei? Certo, nella misura in cui ci siano le condizioni favorevoli per fare buone cose. Il Napoli dal punto di vista professionale è una mia debolezza, ho fatto una scelta in tempi non sospetti quando dalla Serie A passai alla Serie C. Rifarei lo stesso ma bisogna capire bene cosa si vuole, quando lavoro cerco di farlo per ottenere il massimo. Cosa serve per completare il centrocampo? Andrei a puntellare la difesa io onestamente, se dovessi intervenire in maniera forte. Quel reparto ha avuto incostanza”.