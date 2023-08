L'ex Ndombele può andare a sorpresa al PSG: possibile tentativo last-minute

Al giocatore starebbe pensando il PSG, che potrebbe fare un tentativo in questi ultimissimi giorni di calciomercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei giocatori in uscita dal Tottenham è Tanguy Ndombele, mediano francese e nella passata stagione tra le fila del Napoli, che non ha però esercitato il diritto di riscatto. Secondo quanto riferisce il tabloid inglese Daily Mail, al giocatore starebbe pensando il PSG, che potrebbe fare un tentativo in questi ultimissimi giorni di calciomercato.