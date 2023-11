L’ex obiettivo del Napoli Gabri Veiga torna in Europa a gennaio? Non può, svelato il motivo

Nella giornata di ieri si è parlato di un possibile interessamento del Newcastle per Gabri Veiga.

Nella giornata di ieri si è parlato di un possibile interessamento del Newcastle per Gabri Veiga. Il centrocampista offensivo, passato in estate dal Celta Vigo all'Al Ahli per 40 milioni di euro - dopo essere stato a un passo dal Napoli - non può però tornare in Europa a gennaio. La regola è che un calciatore non può giocare con tre maglie diverse nel corso di una stagione. Avendo disputato 17 minuti con la maglia del galiziani non può scegliersi un altro club nel corso della stagione, anche perché la stagione in Arabia segue quella degli altri campionati europei.

C'è una possibilità che Gabri Veiga si trasferisca. Ma non in Europa: questo perché la regola dice che un giocatore può cambiare tre squadre, ma almeno una delle tre deve avere un calendario diverso. Come in Giappone, in Cina, in Brasile o in Major League Soccer: cioè l'anno che inizia a gennaio e finisce a dicembre. A quel punto lo spagnolo potrebbe trasferirsi, ma al Newcastle non c'è possibilità.

Nei giorni scorsi Gabri Veiga aveva spiegato la sua scelta. "Abbiamo giocato il derby e la verità è che l'atmosfera che si crea è spettacolare. Molto simile a quello che viviamo in Europa con tifo e cori. Sono sorpreso dal livello del campionato che stiamo vedendo, sta crescendo molto, aumenterà. E i giocatori sauditi... Sono rimasto sorpreso anche dal loro livello. Futuro? Non si sa mai quanto può crescere un campionato come questo. Non sai mai cosa possa succedere, ma un giorno la mia motivazione potrebbe essere quella di giocare in Champions League, vincere titoli in Europa. Anche due anni fa non pensavo che sarei stato in Arabia Saudita e ora sono molto felice".