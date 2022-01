L'ex Sepe pronto a tornare in Campania: è ad un passo dalla Salernitana

L'avventura di Luigi Sepe al Parma è ormai terminata dopo una prima parte di stagione vissuta ai margini della squadra. Secondo quanto riportato da La Città il portiere potrebbe essere il primo colpo di Sabatini alla Salernitana e già in settimana potrebbe sbarcare in Campania per mettersi al servizio del tecnico Colantuono. La formula sarà quella del prestito con il possibile inserimento di una clausola per il riscatto in caso di salvezza del club campano.