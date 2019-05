L'ex Valencia Carboni su Rodrigo: "E' un giocatore totale ma non c'è solo il Napoli..."

Amedeo Carboni, ex giocatore del Valencia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su Rodrigo accostato al Napoli nelle ultime ore: "E' un giocatore che spazia per tutto l'accatto, non dà mai punti di riferimento, fa anche da secondo attaccante, è un giocatore totale. Il timore è che ci siano le concorrenze per comprarlo, dopo la Premier il calcio spagnolo è quello che piace di più, non me ne voglia l'Italia, la preoccupazione è che oltre al Napoli ci siano squadre come Real Madrid ed Atletico".