L'incredibile mossa di Giuntoli: Lukaku ora non vuole più l'Inter, ma serve l'addio di Vlahovic

Lukaku e agente hanno dribblato le telefonate dell'Inter in attesa delle mosse della Juventus. La corsa a due per accaparrarsi Big Rom sembra quindi, al momento, in favore dei bianconeri. Per concludere l'affare con il Chelsea, infatti, la Juve ha bisogno dell'incasso dovuto alla cessione di Vlahovic ormai destinato al PSG. Il tutto, però, avrebbe tempistiche di circa una settimana. Giuntoli avrebbe chiesto a Lukaku di aspettare, conscio che il giocatore gradirebbe la destinazione. Con le mancate risposte all'Inter Lukaku sembrerebbe quindi avere scelto. L'offerta juventina per i Blues ammonterebbe a 37,5 di parte fissa più 2,5 di bonus. Lo riporta il Corriere dello Sport.