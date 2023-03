L'indiscrezione da Udine: "Becao non rinnova, c'è anche il Napoli per l'estate"

Il rinnovo con l'Udinese sembra essere sempre più difficile e con il contratto in scadenza tra soli quindici mesi e sempre più probabile l'addio

Rodrigo Becao è una delle sorprese di questo campionato. Il rinnovo con l'Udinese però tarda ad arrivare, anzi sembra essere sempre più difficile, e con il contratto in scadenza tra soli quindici mesi è molto probabile - secondo i colleghi di Mondoudinese.it - che possa andare via già in estate per non perderlo così a zero successivamente. Everton e Nottingham Forest hanno già incassato dei rifiuti nelle ultime sessioni mentre in Italia le squadre interessate sono Napoli e Inter, ma per il momento non hanno ancora fatto partire nessuna offerta