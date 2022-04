L'indizio che allontana Bremer dal Napoli (ma non c'è mai stata trattativa)

In passato era stato accostato Bremer al Napoli, per qualcuno poteva essere il perfetto erede di Koulibaly in caso di partenza del senegalese

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport In passato era stato accostato Bremer al Napoli, per qualcuno poteva essere il perfetto erede di Koulibaly in caso di partenza del senegalese, ma KK resterà e potrebbe rinnovare mentre il centrale del Torino è vicino all'Inter. L'indizio arriva dalla sua voglia di continuare a giocare in una difesa a tre come detto a Dazn (nell'intervista elogia proprio Koulibaly e parla anche di Osimhen). Un chiaro messaggio anche tattico rivolto a quella che con ogni probabilità sarà la sua nuova squadra.