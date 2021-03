L'indizio sul nuovo allenatore (e il primo colpo di mercato)

Di solito, a ridosso della primavera, i procuratori non parlano, oppure dicono poco, lasciano intendere. Fausto Pari, che segue Zaccagni, ha cambiato strategia. Ha scelto di parlare, di spiegare, di dire le cose come stanno. O quasi. Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha rivelato che alla società azzurra piace il suo assistito, ha aggiunto che lui sarebbe pronto per un top club e ha concluso dicendo: "Se a Napoli arrivasse Juric, per lui sarebbe più semplice". Questa frase sembra essere più di un indizio sul futuro del Napoli. Perché c'è del vero sul fatto che a De Laurentiis piaccia tanto Juric e se la società segue Zaccagni, che è un suo pupillo, è perché forse vuole riproporre, in azzurro, la coppia: Juric in panchina e Zaccagni in campo.