L'indizio sul primo acquisto certo

Il mercato del Napoli comincia tra poco, con gli Europei alle porte, ma si conoscono già le priorità. Servirà un terzino sinistro e, soprattutto, un centrocampista centrale. L'indizio sul primo colpo, o tra i primi, è proprio l'addio di Bakayoko, che tornerà al Chelsea per fine prestito. Il Napoli non lo riscatterà. Dunque, anche per una questione numerica, un acquisto certo sarà quello di un mediano che possa ricordare l'ex Milan. Poi tutto dipenderà anche dalle cessioni, con Fabian indiziato numero uno a lasciare Napoli in caso di offerta allettante. In quel caso, i colpi a centrocampo potrebbero passare a due.