L'Inter cerca un attaccante per rimpiazzare Icardi: spunta un obiettivo condiviso col Napoli

Continua la ricerca di due pedine in attacco da parte dell'Inter e i nomi non sono cambiati, da qualche tempo a questa parte: Romelu Lukaku e Edin Dzeko. "Rimangono i due nomi in cima alla lista personale di Conte - scrive Tuttosport -. Il club ha allargato l’elenco a tre, con il giovane Rafael Leao del Lille (su di lui anche il Napoli), più che altro perché non c’è la certezza di poter avvicinare gli 83 milioni (più 5 da girare all’Everton) che i Red Devils chiedono per Lukaku. Per farlo serviranno delle cessioni, di Icardi in primis, ma anche di altre elementi in uscita".