L'Inter fa concorrenza: seguiti due esterni sinistri che piacciono al Napoli

L'Inter si sta guardando attorno per il sostituto di Perisic che difficilmente rinnoverà. Tra gli obiettivi anche due esterni seguiti dal Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter si sta guardando attorno per il sostituto di Perisic che difficilmente rinnoverà. Tra gli obiettivi anche due esterni seguiti dal Napoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra sta pensando ad Andrea Cambiaso del Genoa, magari anche in prestito, ma occhio pure a Fabiano Parisi dell'Empoli, senza tralasciare piste come Renan Lodi dell'Atletico Madrid o Sergio Gomez dell'Anderlecht.