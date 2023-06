L'Inter fa sul serio per Koulibaly: Ausilio incontra l'agente a Londra, le ultime

Arrivano le prime indicazioni su quello che è stato il viaggio a Londra di Piero Ausilio.

Arrivano le prime indicazioni su quello che è stato il viaggio a Londra di Piero Ausilio. Nell'incontro con il Chelsea il direttore sportivo dell'Inter ha chiesto ufficialmente il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku e contestualmente il prestito di Kalidou Koulibaly. Per il momento la risposta dei Blues è stata piuttosto fredda, con i piani di mercato che non prevedono prestiti ma solo cessioni.

Dal punto di vista dei calciatori, inoltre, esisterebbe la necessità di una riduzione dell'ingaggio (KK non potrebbe usufruire del Decreto Crescita, Big Rom sì) per venire incontro alle necessità nerazzurre, fermo restando che per entrambi esistono proposte economicamente allettanti dall'Arabia Saudita. Contestualmente, lo stesso Ausilio ha incontrato anche gli agenti dei due calciatori.