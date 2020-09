L'Inter ha proposto Vecino al Napoli: Giuntoli apre ad una sola formula

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sull'interessamento del Napoli per il centrocampista uruguagio Matias Vecino. L'ex Fiorentina è stato proposto dall'Inter, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Una formula che in questo momento il ds Giuntoli, impegnato sul fronte cessioni, non sta prendendo in considerazione: Vecino può arrivare solo a condizioni particolarmente vantaggiose, quindi in prestito con un diritto di riscatto a cifre certamente più basse dei 18 milioni di euro che vorrebbe l'Inter.