L'Inter manda un messaggio al Napoli: Vecino può partire, ma non gratis

Resta in bilico il futuro di Matias Vecino visto il contratto con l'Inter in scadenza nella prossima estate. I nerazzurri però non hanno intenzione di cederlo gratis a gennaio col campionato in corso, messaggio recapitato direttamente al Napoli con Spalletti che lo stima e che lo accoglierebbe volentieri in inverno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.