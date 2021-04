L'Inter punta Maksimovic a parametro zero: sarà sfida con un'altra big di A

Potrebbe non esserci solo Nikola Milenkovic come volto nuovo nella retroguardia dell'Inter il prossimo anno. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tandem Marotta-Ausilio è molto attenta anche su un altro Nikola che di professione fa il difensore ed è di nazionalità serba. Si tratta di Maksimovic, centrale ex Toro in scadenza a giugno col Napoli. C'è però una rivale dalla Capitale per il classe 1991: si tratta della Lazio di Simone Inzaghi.