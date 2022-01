L’Inter punta un obiettivo del Napoli: fra le idee per la sinistra anche Parisi dell'Empoli

Dopo la sfida di giovedì contro la Juventus, spiega la Gazzetta dello Sport, in casa Inter andrà in scena un summit di mercato per portare avanti le strategie di questo gennaio. La priorità resta la ricerca dell'esterno sinistro che possa dare il cambio a Ivan Perisic: Digne è oramai quasi impossibile visto che in dirittura d'arrivo all'Aston Villa. Oltre a Kostic e Bensebaini, scrive il quotidiano, piace anche Fabiano Parisi dell'Empoli. Tutte le operazioni, ad ogni modo, non saranno semplici da portare a termine visto che la necessità dell'Inter è quella di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto.