L'Inter saluta Dzeko, ci siamo per il passaggio al Fenerbahce: i dettagli dell’operazione

Ultimissime sul futuro di Edin Dzeko. Ci siamo infatti per il passaggio dell'attaccante bosniaco al Fenerbahce. A 37 anni il bosniaco ripartirà dalla Turchia dopo due stagioni in maglia nerazzurra: per lui è pronto un biennale da 5 milioni di euro, col resto dei dettagli che sarà definito proprio in queste ore tra l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, e il club turco. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.