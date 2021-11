L'Inter vuole un attaccante a gennaio: nella lista dei papabili non c'è Insigne

L'Inter sembra essersi convinta a investire in attacco a gennaio. L'ennesimo infortunio di Alexis Sanchez, in Nazionale, ha confermato al club che il Nino Maravilla non ha una continuità affidabile e per questo cercherà di piazzarlo e di investire sul mercato. Martin Satriano andrà in prestito, l'obiettivo numero uno è Giacomo Raspadori del Sassuolo per l'estate ma lui come un altro nome caldo come Lorenzo Lucca del Pisa difficilmente si muoveranno a gennaio. Occhio allora a due nomi big: Andrea Belotti in scadenza col Torino e Luka Jovic, alternativa e panchinaro di casa Real Madrid. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.