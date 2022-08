L'intermediario De Santis: "Per Lo Celso solo il Napoli può chiudere l'operazione"

Lorenzo De Santis ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola di Lo Celso del Tottenham, da tempo nel mirino dei viola.

Il noto procuratore e intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola di Lo Celso del Tottenham, da tempo nel mirino dei viola. "In Spagna ha fatto vedere cose interessanti, sa fare assist e gol: è chiaro che se non dovesse venire in Italia lo vedrei bene in Spagna, che forse è un Paese che è più congeniale per gli argentini. In questo momento la valutazione di 22-24 milioni e la formula a titolo definitivo stanno bloccando la trattativa con il Tottenham. Non vedo altre squadre in Italia, se non il Napoli, in grado di poter portare a termine questa operazione, al momento. La Fiorentina, se non si dovesse sbloccare la situazione, può provare a proporre altre formule a partire dal 20 agosto".