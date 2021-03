L'interrogativo di Gazzetta: "Koulibaly sta per compiere 30 anni, è ancora appetibile per le big?"

Kalidou Koulibaly è in odore di cessione da anni, eppure è ancora a Napoli. Anche per quest'estate si prevede una cessione, a patto che arrivi una big. Ma Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, tramite l'edizione online della Rosea pone un interrogativo: "Pare sia proprio arrivata l’ora dei saluti. Almeno, così sembra nelle idee del club, pronto ad accontentare il difensore senegalese in caso di offerte importanti, ma non strepitose. Insomma, il prezzo del cartellino è calato. Ma basterà per invogliare gli acquirenti, visto che Kalidou compirà a giugno trent’anni?