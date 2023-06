L'interrogativo di TMW: "Osimhen con la Samp all'ultima stagionale o in azzurro?"

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sulla volontà - e sulla possibilità economica - di tenere tutti.

Fonte: Antonio Gaito per Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo ben tre giorni di riposo, ieri è ripresa la preparazione al centro tecnico di Castel Volturno. C'è da onorare la gara con la Sampdoria, 90' che resteranno nella memoria del popolo napoletano - che seguirà la gara anche nei tanti maxi-schermi sparsi per la città ed anche in provincia - perché a seguire è prevista la cerimonia di premiazione e poi una lunga festa Scudetto con un ricco programma che prevede artisti napoletani e non solo. Sarà ovviamente la serata del saluto a Luciano Spalletti, ma c'è curiosità anche per valutare la reazione di diversi elementi molto chiacchierati sul mercato e che potrebbero essere all'ultima in azzurro. Su tutti, ovviamente, Victor Osimhen, probabilmente l'uomo copertina di questo Scudetto oltre che il capocannoniere del Napoli e del campionato.

L'ultima di Osimhen?

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sulla volontà - e sulla possibilità economica - di tenere tutti. E' evidente che in alcuni casi potrebbe ritrovarsi costretto a fare delle valutazioni: al di là della clausola rescissoria di Kim, quella del nigeriano è l'altra situazione a rischio perché potrebbe pesare un contratto non così lungo (2025) e possibili offerte ampiamente sopra la tripla cifra e di conseguenza con un ingaggio anche a doppia cifra per l'attaccante. La strategia del Napoli, pur di tenerlo almeno un altro anno, è quella di un rinnovo-ponte - alla Cavani - rinviando la cessione tramite un patto o anche una clausola già fissata. Per ora può godersi la festa Scudetto da protagonista assoluto.