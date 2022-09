L'Olympiacos ci ha preso gusto: dopo il flop Manolas si punta a un altro ex azzurro

Contro il Torino tornerà a disposizione Diego Demme che può diventare un'arma a sorpresa per il Napoli. Per ruolo può far...

GIOVANILI ITALIA UNDER 18, BATTUTA DI MISURA LA SERBIA: 15' PER L'AZZURRINO D'AVINO Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. LE ALTRE DI A GLI ARBITRI DELL'OTTAVO TURNO: MASSA PER INTER-ROMA, PRIMA VOLTA PER UNA DONNA Di seguito le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. Confermata la prima volta in massima serie per Maria Sole Ferrieri Caputi