L'ottima notizia di mercato su Ospina

David Ospina può restare a Napoli a scadenza. Al momento per lui non ci sono offerte di mercato e quindi lo scenario più credibile è che possa restare a Napoli come vice Meret o comunque alternarsi al giovane numero uno azzurro. Lo ha spiegato Ciro Venerato motivando l'addio ormai prossimo di Contini. L'assenza di offerte è una splendida notizia per Spalletti che potrà contare su due portieri di valore: un'abbondanza importante per lui, come spiegato proprio nella sua prima conferenza stampa. Meno per la società che non si libererà, come inizialmente programmato, di uno stipendio importante