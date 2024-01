L’Udinese pensa al dopo Samardzic: nel mirino il ‘Pirlo svedese’

Con Lazar Samardzic nel mirino del Napoli, la dirigenza dell'Udinese si sta muovendo per investire almeno una parte del ricavato

Con Lazar Samardzic nel mirino del Napoli, la dirigenza dell'Udinese si sta muovendo per investire almeno una parte del ricavato della cessione su un elemento che dia una mano al centrocampo e tutto il club friulano nella lotta salvezza in Serie A.

Elemento che, secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it, risponde al nome di Lucas Bergvall, 17enne del Djurgarden etichettato in patria come "Il Pirlo svedese". Cresciuto nelle giovanili dell'IF Bromma, la stessa squadra che ha lanciato svedese Dejan Kulusevski, il classe '06 è diventato in poco tempo uno dei punti fermi del suo club. Destro delicato, visione di gioco, abilità nell'inserimento ma anche in copertura fanno di lui un centrocampista moderno in grado di ricoprire svariati ruoli in mediana.

La prima offerta da 5 milioni di euro è stata rispedita al mittente dal Djurgarden che nelle scorse settimane pare aver detto no anche al Barcellona. La richiesta attuale per giocatore è di 15 milioni di euro. L'Udinese dovrà tenere sotto controllo anche le mire di altri club europei come Manchester City, Arsenal, Tottenham, Borussia Dortmund, Juventus e Inter che stanno seguendo Bergvall in proiezione estiva.