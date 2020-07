L'ulltimo rilancio per Osimhen ed il piano B già pronto: il Napoli ha le idee chiare

Dopo due pareggi di fila, Rino Gattuso chiede una reazione alla squadra questa sera al San Paolo contro l'Udinese. Il tecnico del Napoli insiste sull'obiettivo quinto posto, più che altro per arrivare al top alla sfida col Barcellona, mentre i tifosi sono catturati principalmente dalla telenovela sul futuro di Victor Osimhen. Sono proseguiti anche ieri i contatti tra le parti: il club partenopeo è pronto anche ad un rilancio per quanto riguarda lo stipendio del classe '98 del Lille, arrivando fino a 4mln di euro a stagione bonus compresi, pur di trovare l'intesa col nuovo agente che finora ha ottenuto solo dei sondaggi da club inglesi, ma non vere e proprie offerte.

Ancora qualche giorno e poi sarà più chiaro il percorso del Napoli per garantire a Gattuso la punta su cui basare il progetto tecnico della prossima stagione. Il piano B di De Laurentiis e Giuntoli è stato già stilato e porta a Luca Jovic, classe '97 in uscita dal Real Madrid, nonostante l'acquisto per 60mln di euro appena un anno fa. Il club partenopeo ha già avuto contatti con Ramadani, agente anche di Koulibaly e Maksimovic, da tempo in ottimi rapporti con il presidente De Laurentiis, a cui è stato chiesto qualche giorno di tempo per avere più chiara la situazione Osimhen prima di cambiare obiettivo. Nonostante sia in uscita, dopo il mancato ambientamento, i contrasti con Zidane e qualche problema extra campo, la concorrenza non manca ed è difficile possa spostarsi per meno di 40mln di euro.