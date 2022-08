L'ultima stagione di Ndombele: poco spazio con Conte, poi il rilancio al Lione

Tanguy Ndombele si prepara a sbarcare in Italia, al Napoli, pronto a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti

Tanguy Ndombele si prepara a sbarcare in Italia, al Napoli, pronto a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti e rilanciarsi dopo un periodo non così luminoso. Ndombele arriva in Italia dal Tottenham, con la formula del prestito (che il Napoli pagherà 500mila euro) con diritto di riscatto, fissato a trenta milioni di euro e con lo stipendio che sarà diviso tra i due club. Domani il giorno delle visite, poi l'inizio ufficiale della sua prima avventura italiana, dopo aver già disputato Premier League e soprattutto Ligue 1.

La scorsa stagione di Tanguy Ndombele

Ndombele arriva a Napoli dopo una stagione complessa, iniziata a Londra in maglia Tottenham. Il centrocampista non è riuscito a sbocciare con Antonio Conte in panchina, raccogliendo solo nove presenze in Premier (quasi tutte da subentrante) e una manciata di comparse tra le coppe, dall'FA Cup alla Conference League. A fine gennaio la decisione di lasciare il Tottenham, dopo tre anni dal suo arrivo, per tornare a casa, a Lione. In Francia Ndombele si ritrova, tornando a quei livelli che avevano convinto gli Spurs a spendere 62 milioni più dieci di bonus per portarlo in Inghilterra. Alla corte di Peter Bosz il francese trova minuti tra Ligue 1 e Conference League, ritrovando il campo e soprattutto le prestazioni.

I numeri del 2021-2022

31 presenze (16 al Tottenham, 15 al Lione)

1903' (1017' al Lione, 886' al Tottenham)

3 gol (due al Tottenham, uno al Lione)

3 assist (due al Lione, uno al Tottenham)