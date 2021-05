L'unica condizione possibile per l'arrivo di Allegri

Non è utopia accostare Max Allegri al Napoli. Una società capace di ingaggiare Benitez e Ancelotti può avvicinare qualsiasi tecnico. Ma l'arrivo eventuale dell'allenatore toscano dipende da un solo fattore: la concorrenza. Allegri sceglierebbe Napoli solo se non ci fossero valide alternative. Se il Real tornasse alla carica, ad esempio, De Laurentiis avrebbe poche chance, così come potrebbe farci poco in caso di offerte dalla Premier League.

Viceversa, Allegri sarebbe pronto ad ascoltare l'offerta del patron azzurro. Fermo da due anni, ha voglia di tornare ad allenare. La rosa del Napoli è di valore e questo finale di stagione ha confermato che gli azzurri possono lottare per obiettivi ben diversi dal quarto posto. E questo Allegri, uno specialista dello scudetto, lo sa.