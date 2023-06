L'unica considerazione possibile che si può fare su Lozano

Hirving Lozano potrebbe partire, piace agli Emirati, ha il contratto in scadenza nel 2024 e senza rinnovo il Napoli valuterà offerte

Hirving Lozano potrebbe partire, piace agli Emirati, ha il contratto in scadenza nel 2024 e senza rinnovo il Napoli valuterà offerte. Quattro anni dopo è possibile fare un bilancio della sua avventura azzurra. Lozano è arrivato a Napoli nel 2019 come stella messicana per rinforzare la squadra con ingaggio da top, 5 milioni, ma in campo quasi mai ha dimostrato di valere quello stipendio. Ha sempre dato il massimo ma non è riuscito ad emergere confermando che, forse, l'investimento di circa 40 milioni versati al Psv fu eccessivo. Ecco perché il Napoli ha già, nel caso, previsto la sua cessione.