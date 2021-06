L'unica domanda possibile su Ospina

Perché deve andarsene? Molti tifosi, comprensibile, non capiscono perché David Opsina debba andarsene. Ha 32 anni, è a Napoli da 3 stagioni, arrivò come alternativa a Meret - che si era infortunato - ed è diventato col tempo co-titolare. Ora che Spalletti ha deciso, di comune accordo con la società, di puntare su Meret, sembra che il colombiano sia in uscita perché vuole fare il titolare. In realtà il problema è anche un altro: l'ex Arsenal ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi per non perderlo a zero il Napoli dovrebbe fargli rinnovare il contratto. Ma al momento non ci sono contatti. Ci si guarda attorno per il sostituto ma alla fine Ospina potrebbe anche decidere di restare. Sa bene che il suo spazio riuscirà comunque ad averlo.