La bomba da Roma: "Mourinho tra i candidati del Newcastle degli sceicchi"

Non c'è niente da fare, il fascino di José Mourinho è planetario, scrive il quotidiano romano Il Messaggero. A Roma ha conquistato tutti, attraverso una sorta di magnetismo, che coinvolge, trascina, dà speranza. La terra dell'amore, però, è l'Inghilterra, quella Premier che ha conquistato e dalla quale si è fatto sedurre. Newcastle la prossima tappa? Vedremo, scrive il quotidiano.

Il Newcastle ha i soldi degli sceicchi per conquistare il mondo, non può far altro che considerare lo Special uno dei candidati, anzi il candidato della ricostruzione, innanzitutto dell'immagine saudita. Anche i giornali inglesi ne parlano: secondo molti nessuno andrebbe meglio dello Special One (anyone better) per la panchina del Newcastle. I tifosi inglesi sognano sui social, quelli della Roma non si curano di loro, ma guardano a domani sera.