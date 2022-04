La bomba di Auriemma: "Osimhen via a fine stagione, con quei soldi si rifarà la squadra"

Il giornalista napoletano Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia ha lanciato una vera e propria bomba di mercato

Il giornalista napoletano Raffaele Auriemma, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato sul prossimo mercato del Napoli: “Lo dico oggi: Osimhen a fine stagione andrà via dal Napoli. La società che non riuscirà a prendere Haaland verrà a comprarsi Osimhen. Osimhen è troppo più forte di tutti. Quando finirà il campionato Osimhen riceverà le offerte dei club che non riusciranno ad acquistare Haaland. Quindi lì dove non andrà Haaland ci andrà Osimhen. Il Napoli farà un sacrificio ma rifarà la squadra perchè vendendo Osimhen e si spera di vendere anche Fabian Ruiz, accumulerà quei 130-140 milioni grazie ai quali rifarai per intero la squadra”.