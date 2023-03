La bomba di Maksimovic: "Il Napoli aveva preso Allegri e dovevo rinnovare, ma poi sfumò la Champions"

Intervistato da "TMW", Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli, svela un retroscena interessante riguardante l'attuale tecnico della Juventus

"In quel momento (stagione 2020-2021, ndr) fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così".