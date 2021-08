La cessione a sorpresa alla quale pochi avevano pensato

Kostas Manolas potrebbe partire per un semplice motivo: ha l'ingaggio di un big, oltre 4 milioni a stagione (fino al 2024, sarebbero 24 circa lordi), ma con rendimento altalenante per problemi fisici soprattutto. Tante le gare saltate dal difensore greco. E se fosse lui la cessione necessaria paventata da De Laurentiis? A differenza di Koulibaly o Insigne, i tifosi non avvertirebbero troppo la sua mancanza. Chiaro che poi, comunque, servirà sostituirlo degnamente. Toccherà a De Laurentiis fare la scelta più opportuna per il bene del Napoli.