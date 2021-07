La cessione che nessuno si aspettava (ne arriveranno altre)

Da mesi, quando si parla di calciomercato, si fa riferimento alle uscite di Koulibaly e Fabian, i pezzi pregiati del mercato. In realtà le parole di De Laurentiis hanno lasciato intendere che ci saranno molte cessioni e anche di giocatori 'insospettabili' perché non top. Uno di questi è Mario Rui, vicino al Galatasaray. Motivo? Non tecnico, ma economico. Il portoghese guadagna oltre 2 milioni all'anno, circa 5 lordi, pesano nelle casse societarie. Nell'ottica di riduzione costi, il suo addio sembra inevitabile. Ma potrebbero essercene altri.