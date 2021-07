La clamorosa occasione di mercato che il Napoli non ha bisogno di sfruttare

Scrivono dalla Francia: Sassuolo su Rafinha, costa 10 milioni. Se la cifra è confermata si tratta di un vero e proprio affare di mercato. Il centrocampista brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è in cerca di una nuova squadra. Difficile possa accettare la corte dei neroverdi che non rappresentano un top-club, ma il focus è sul prezzo, più che sulla notizia.

Rafinha, giocatore di classe immensa, vecchia conoscenza del calcio italiano dopo l'esperienza positiva all'Inter (fu lui a subire il famoso fallo di Pjanic...), farebbe comodo a tante squadre, ha ancora 28 anni ed è molto forte, problemi fisici permettendo. Ha un ingaggio da 4 milioni ma se lo ridurrebbe con un ingaggio più lungo. Si tratta di una vera e propria occasione di mercato. Il Napoli non può sfruttarla, in teoria, perché in attacco c'è grande abbondanza: Rafinha è un centrocampista offensivo e in quel ruolo c'è già Zielinski.