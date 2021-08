La condizione ideale che convincerebbe Insigne a rinnovare

L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega quali sarebbero le condizioni che convincerebbero Insigne a rinnovare col Napoli: "Il suo contratto, che andrà in scadenza tra dieci mesi, diventerà territorio di battaglia, e la speranza d’uno scugnizzo che non ha dimenticato niente di questa sua esistenza da piccolo principe azzurro, s’allunga, nel sogno, sino al 2026, quando avrebbe trentacinque anni: in testa, non c’è altro, e in quello sguardo un po’ malinconico, sostanzialmente il suo, ha tracciato quel percorso che lo porterebbe fino al chiodo, per appenderci le scarpette"