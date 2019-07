La confessione di Morabito: "Ho sentito il ds del Fenerbahce, mi ha detto che già oggi si chiude per Elmas!"

Vincenzo Morabito, agente Fifa ed intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Elif Elmas: “Parliamo di un destro naturale, molto duttile e capace di giocare in ogni posizione del campo dal centrocampo in su. Parliamo di uno che gioca il pallone con grande naturalezza, ha tecnica e può solo migliorare con un allenatore con Ancelotti. Sono certo che il tecnico sarà poi capace di trovargli la migliore posizione in campo che permetterà al ragazzo di consacrarsi. Conosco il direttore sportivo del Fenerbahce, mi hanno confermato che il Napoli è avanti è che la cosa si chiuderà già oggi".