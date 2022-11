La Cremonese fa spesa tra le big: può tornare Gaetano che a Napoli non gioca

La Cremonese pensa a rinforzarsi per la permanenza in Serie A e vorrebbe fare spesa in Italia

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa i nomi dei possibili innesti. Impossibile il ritorno del centrocampista Fagioli, più facile arrivare al ritorno di Gianluca Gaetano che nel Napoli non trova spazio.