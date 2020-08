La fine di un'era: via almeno 3-4 senatori, si chiude un ciclo storico

Con l’addio di Callejon, andato in scadenza di contratto, il Napoli si appresta a chiudere un ciclo storico. Oltre allo spagnolo sono pronti a dire addio Kalidou Koulibaly, che dopo tante voci di mercato, sembra essere arrivato all’ultima fermata della sua esperienza napoletana. Il Manchester City di Guardiola diventa opzione sempre più plausibile, ma servirà un’offerta importante per strappare il sì di De Laurentiis che spera di ottenere una cifra vicina ai 90 milioni dall’addio del senegalese. Verso la Premier League anche Allan, che dopo l’ammutinamento dello scorso novembre è finito ai margini del nuovo progetto. Il brasiliano è richiesto dall’ex tecnico Ancelotti, ma serve trovare la quadra tra i due club: il Napoli chiede una base fissa da 30 milioni più bonus, l’Everton si è fermato a 25. A sorpresa potrebbe finire ai Toffees anche Nikola Maksimovic, con il contratto in scadenza nel 2021 e con la voglia di sentirsi un titolare inamovibile. Per 20 milioni potrebbe fare lo stesso percorso di Allan.