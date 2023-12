La Fiorentina cerca un terzino: nella lista Zanoli e altri due obiettivi del Napoli

Uno dei ruoli sui quali la Fiorentina sta lavorando in vista di gennaio è quello del terzino destro

Uno dei ruoli sui quali la Fiorentina sta lavorando in vista di gennaio è quello del terzino destro, per far rifiatare Kayode all'occorrenza aspettando il rientro di Dodo dall'infortunio. Il Corriere dello Sport fa alcune ipotesi: Zanoli del Napoli (inseguito però dal Genoa), Mazzocchi della Salernitana e Faraoni del Verona. Questi ultimi due terzini sono seguiti anche dal Napoli per gennaio.