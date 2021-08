La Fiorentina ha chiuso per Torreira: oggi visite e firma, libera Amrabat?

Lucas Torreira alla Fiorentina, affare in chiusura. Il centrocampista - come anticipato ieri da Tmw - arriverà in prestito dall’Arsenal per 1,5 milioni con riscatto fissato a 15 milioni. Previsto per oggi l’arrivo in città, poi visite mediche e firma. Il nuovo rinforzo per il centrocampo viola è Lucas Torreira. Si libera, a questo punto, Amrabat?