LA Galaxy cerca il sostituto di Ibra, occhi puntati su Cavani

I Los Angeles Galaxy hanno individuato in Edinson Cavani l'ideale sostituto di Zlatan Ibrahimovic, che ieri ha lasciato la squadra non senza trollare i vecchi tifosi: "Ora potete tornare a guardare il baseball". Già un'altra franchigia MLS si era mossa per tempo sull'uruguayano, l'Inter Miami di David Beckham. Resta da convincere il Paris Saint-Germain a liberarlo con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.