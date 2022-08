La grande differenza tra Ancelotti al Napoli e Mourinho alla Roma

Quando José Mourinho è arrivato alla Roma si sono sprecati i paragoni con Carlo Ancelotti al Napoli

Quando José Mourinho è arrivato alla Roma si sono sprecati i paragoni con Carlo Ancelotti al Napoli: allenatore esperto, vincente, di livello internazionale ma ad un punto della propria carriera - secondo alcuni - in cui sarebbe stato difficile ripetersi ad alti livelli. Tutto falso, basti pensare al fatto che Re Carlo ha appena vinto la Champions col Real Madrid. Ma c'è una grande differenza tra i due paragoni: mentre Ancelotti nella sua seconda estate napoletana non ha vissuto un mercato di altissimo livello (nonostante gli arrivi di Manolas e Lozano e dell'esperto Llorente ma era l'estate dei James, Benzema e Di Maria), la Roma sta accontentando Mourinho con nomi di grande rilievo internazionale come Dybala, Matic, Wijnaldum e forse Belotti riserva in attacco con ingaggio da 3 milioni. Certo, sarà il campo a parlare, ma questi sono proprio i colpi che il portoghese sognava. Neppure Benitez al secondo anno ebbe i colpi sperati, De Guzman e David Lopez furono l'inizio del suo tramonto azzurro...