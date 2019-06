La Guinea di Diawara vince ma non si qualifica: resta una piccola speranza. Si ritarda il passaggio alla Roma

La Guinea di Amadou Diawara batte 2-0 il Burundi grazie alla doppietta Yattara. Il centrocampista del Napoli è rimasto in campo per tutta la gara. Il Burundi, che chiude la coppa d’Africa a zero punti, è stato penalizzato dall’espulsione di Nduwarugira dopo appena 12 minuti. Il Madagascar, però, ha vinto contemporaneamente con la Nigeria e così la Guinea è rimasta al terzo posto. A Diawara e compagni resta la speranza di entrare tra le quattro migliori terze, ma dovrà aspettare l’esito degli altri gironi. Il centrocampista ex Bologna è in procinto di passare alla Roma ma se dovesse restare in coppa d'Africa i tempi per l'ufficialità potrebbero ritardarsi.